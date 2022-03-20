Армия России ударила высокоточными ракетами по Центру подготовки сил спецопераций Украины, где базировались иностранные наемники

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20 марта 2022, 10:52

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ударила высокоточными ракетами по Центру подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по Центру подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Также в Минобороны рассказали, что минувшей ночью российская система ПВО сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У» в районе города Изюм Харьковской области.

Ранее в воскресенье сообщалось, что крылатые ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря, уничтожили цеха по ремонту поврежденной бронетехники Украины.