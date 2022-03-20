Аргументы Недели В мире 13+

Армия России ударила высокоточными ракетами по Центру подготовки сил спецопераций Украины, где базировались иностранные наемники

, 10:52

Армия России ударила высокоточными ракетами по Центру подготовки сил спецопераций Украины, где базировались иностранные наемники
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ударила высокоточными ракетами по Центру подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по Центру подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Также в Минобороны рассказали, что минувшей ночью российская система ПВО сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У» в районе города Изюм Харьковской области.

Ранее в воскресенье сообщалось, что крылатые ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря, уничтожили цеха по ремонту поврежденной бронетехники Украины.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Международная федерация гимнастики требуют дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка за «Z» на форме

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, старшего тренера сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, руководителя делегации на соревнованиях в Катаре Валентину Родионенко и тренера сборной России Игоря Калабушкина, за поведение гимнаста во время церемонии награждения на соревнованиях в Дохе в марте этого года. На этапе Кубка мира в Дохе, Иван Куляк выиграл бронзовую медаль и вышел на церемонию награждения с изображением буквы «Z» на форме.