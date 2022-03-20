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Российские ракеты «Калибр», запущенные из Черного моря, уничтожили цеха по ремонту поврежденной бронетехники Украины

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Российские ракеты «Калибр», запущенные из Черного моря, уничтожили цеха по ремонту поврежденной бронетехники Украины
Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российские крылатые ракеты «Калибр», запущенные из Черного моря, уничтожили цеха по ремонту поврежденной бронетехники Украины. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Из акватории Черного моря крылатыми ракетами “Калибр” были уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники», — процитировал заявление ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Также в Минобороны рассказали, что удалось ликвидировать крупную базу хранения ГСМ украинских военных в Николаевской области.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернет выложили видео пуска снарядов артиллерии ДНР по позициям националистических батальонов под Мариуполем.

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