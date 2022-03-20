TG-канал «RT на русском» выложил видео пуска снарядов артиллерии ДНР по позициям украинских нацбатов под Мариуполем

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20 марта 2022, 10:11

Военные учения, Olga Sokolova / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлен пуск снарядов артиллерии ДНР по позициям украинских националистических батальонов, расположенных под городом Мариуполем. Данный ролик выложил некоторое время назад Telegram-канал «RT на русском».

«Артиллерия Народной милиции ДНР бьет по позициям нацбатов под Мариуполем», — говорится в посте, размещенном в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины ракетным комплексом «Вихрь». Удар был нанесен с расстояния свыше 7 тысяч метров, не входя в зону поражения вражеской ПВО.