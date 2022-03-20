Минобороны РФ показало видео уничтожения украинского танка ракетным комплексом «Вихрь»

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20 марта 2022, 09:39

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение танка Вооруженных сил Украины ракетным комплексом «Вихрь». Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Кадры уничтожения танка ВСУ противотанковым ракетным комплексом “Вихрь”. Минобороны показало, как звено вертолетов Ка-52 ударило по противнику, не входя в зону поражения вражеской ПВО, с расстояния свыше 7 тысяч метров», — пишет TG-канал.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Минобороны России впервые продемонстрировало кадры ночного патрулирования истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине.