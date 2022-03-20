Минобороны России впервые показало кадры ночного патрулирования истребителей Су-35 в ходе операции на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2022, 08:55

Истребители Су-35, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации впервые продемонстрировало кадры ночного патрулирования истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине. Данный ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны впервые показало кадры ночного патрулирования Су-35 в ходе специальной военной операции. Ведомство также опубликовало видео боевого применения машин», — пишет TG-канал.

Россия с 24 февраля осуществляет спецоперацию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что швейцарский президент Иньяцио Кассис заявил о готовности страны принять у себя переговоры между Москвой и Киевом.