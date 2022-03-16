Псаки ответила на просьбу Зеленского создать бесполетную зону над Украиной: США не заинтересованы в третьей мировой войне

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16 марта 2022, 22:51 Источник: ТАСС

Джен Псаки, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировал повторный призыв президента Украины Владимира Зеленского создать бесполетную зону над Украиной.

Псаки заявила, что США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и "гуманитарной бесполетной зоной", это одинаково приведет к эскалации. Пресс-секретарь Джо Байдена рассказала, что США будут сохранять в тайне переговоры о поставке Украине систем ПВО, не станут раскрывать местоположение таких вооружений.

По словам Псаки, по мнению Пентагона, передача из Польши МиГ-29 Киеву не была бы эффективным шагом, вела бы к эскалации на Украине.