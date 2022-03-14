Рогозин ответил Маску, вызвавшему Путина на поединок, словами из стиха Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек»

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14 марта 2022, 22:09

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал вызов американского миллиардера Илона Маска на поединок президента РФ Владимира Путина. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter предложил президенту России Владимиру Путину "поединок", ставкой в котором назвал Украину.

В посте Маска в Twitter говорится: "Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина". В комментарии к этой записи он отметил официальный аккаунт Кремля в Twitter и дописал на русском языке: "Вы согласны на этот бой?". На вопросы подписчиков миллиардер ответил, что "абсолютно серьезен".

Дмитрий Рогозин в Twitter ответил Маску цитатой из "Сказки о Попе и его работнике Балде" Александра Сергеевича Пушкина: "Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата".