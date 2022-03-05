Нафтали Беннет позвонил Зеленскому после переговоров с Владимиром Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся в субботу в Москве, позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.
По данным издания, после переговоров с Путиным Беннет отправился в ФРГ, где у него намечена встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как пишут израильские СМИ, о встрече Путина и Беннета в Москве был заранее уведомлен Белый дом.
Во время переговоров лидеры России и Израиля обсудили ситуацию вокруг Украины. Кроме того, как сообщила газета The Jerusalem Post , стороны обсудили переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Беннет подчеркнул, что Израиль выступает против возврата к этому соглашению.