Путин заявил в разговоре с Шольцем, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе

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4 марта 2022, 19:44 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

В рамках телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в пятницу, 4 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе.

Сообщается, что Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с ситуацией на Украине.

В этой связи Владимир Путин обратил внимание собеседника на то, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, который в отношении жителей республик Донбасса устроил киевский режим, отправив на гибель около четырнадцати тысяч человек, в частности, тысячи детей.