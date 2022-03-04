Шольц в разговоре с Путиным призвал Россию немедленно остановить операцию на Украине

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4 марта 2022, 18:08 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/M. Popow

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 марта провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в рамках которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на Украине.

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, разговор Олафа Шольца и Владимира Путина продолжался около часа. В ходе беседы политики обменялись точками зрения на происходящее на Украине. Сообщается, что канцлер ФРГ призвал российское руководство немедленно остановить операцию.

Глава РФ в свою очередь проинформировал Шольца о том, что Москва и Киев планируют провести третий раунд переговоров в конце текущей недели. Российский лидер и канцлер ФРГ договорились в скором времени вновь поговорить.