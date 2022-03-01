Фридман и Авен уходят из Совета директоров Альфа-Банка

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1 марта 2022, 20:39 Источник: Forbes

Viktor Chernov, globallookpress.com

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, в отношении которых Евросоюз ввел санкции, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Информация появилась на сайте финансовой организации. Фридман и Авен собрались оспорить свое включение в санкционные списки.

Совет директоров Альфа-банка покинут венчурный инвестор, управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, а также основатель IT-холдинга GS Invest Сергей Мацоцкий, говорится на сайте банка. Совет директоров возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев. В совете он занимает должность заместителя председателя.

Сысуев работает в Альфа-банке с 1999 года, курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и возглавляет Комитет по устойчивому развитию. В пресс-службе отметили, что перестановки в совете директоров никак не повлияют на обычную работу банка.

Евросоюз начал вводить новые санкции после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Владимир Путин объявил целями спецоперации «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

28 февраля ЕС включил Фридмана и Авена в черный список.

Газета Financial Times 27 февраля написала, что Фридман в обращении коллегам назвал происходящее на Украине трагедией и призвал остановить «кровопролитие».