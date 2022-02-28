ТАСС: переговоры России и Украины продолжатся еще несколько часов, новость украинских СМИ об их окончании - фейк

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28 февраля 2022, 17:11 Источник: ТАСС

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии в настоящее время продолжатся. Новость украинских СМИ об окончании встречи представителей Москвы и Киева оказалась фейком. Источник ТАСС сообщил о продолжении переговоров между российской и украинской делегациями, и они будут продолжаться еще несколько часов.

Ранее сегодня Первый канал передал со ссылкой на украинские СМИ о том, что переговоры провалились и завершились.

После получения сообщения ТАСС о продлении встречи, телеведущий Первого канала Руслан Осташко заключил: "Вот так верить украинским СМИ".

Газета The Jerusalem Post написала, что "Роман Абрамович по запросу Украины находится сейчас в Белоруссии, помогает в переговорах российской и украинской делегациям".

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В переговорах от России участвуют заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в начале встречи делегаций сообщил, что президент республики Александр Лукашенко, в соответствии с договоренностями с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поручил обеспечить работу делегаций. Он заверил, что все могут чувствовать себя в безопасности. Макей с представителями прессы покинули зал.

Делегация Украины на переговорах с делегацией Российской Федерации, которые проходят в понедельник в Белоруссии, требует вывода всех российских войск с территории страны, а также из Крыма и Донбасса. Эту информацию сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович и написало издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.