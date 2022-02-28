Арестович заявил, что делегация Украины на переговорах требует выведения всех российских войск, и из Крыма и Донбасса

Делегация Украины на переговорах с делегацией Российской Федерации, которые проходят в понедельник в Белоруссии, требует вывода всех российских войск с территории страны, а также из Крыма и Донбасса.
Эту информацию сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович и написало издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Арестович заявил, что украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса, которые Киев считает украинскими, - передает РИА Новости со ссылкой на пост издания "Страна.ua".
Переговоры проходят в Гомельской области Белоруссии. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины.