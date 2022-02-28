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Арестович заявил, что делегация Украины на переговорах требует выведения всех российских войск, и из Крыма и Донбасса

, 16:42

Арестович заявил, что делегация Украины на переговорах требует выведения всех российских войск, и из Крыма и Донбасса
А. Арестович, фото Тwitter.com/arestovych

Делегация Украины на переговорах с делегацией Российской Федерации, которые проходят в понедельник в Белоруссии, требует вывода всех российских войск с территории страны, а также из Крыма и Донбасса.

Эту информацию сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович и написало издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Арестович заявил, что украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса, которые Киев считает украинскими, - передает РИА Новости со ссылкой на пост издания "Страна.ua".

Переговоры проходят в Гомельской области Белоруссии.  24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины.

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