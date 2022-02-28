The Jerusalem Post: бизнесмен Роман Абрамович в Белоруссии помогает переговорному процессу между Украиной и Россией

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28 февраля 2022, 16:00 Источник: Интерфакс

Роман Абрамович, фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Российский бизнесмен Роман Абрамович в понедельник, 28 февраля, в Белоруссии помогает в переговорах между Украиной и Россией. Газета The Jerusalem Post написала, что "Абрамович по запросу Украины находится сейчас в Белоруссии, помогает в переговорах российской и украинской делегациям.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отказался комментировать изданию информацию о предполагаемой роли российского предпринимателя в переговорном процессе, но дипломат отметил, что Киев "высоко оценивает помощь любого, кто может помочь, если у него есть достаточно влияния".

Газета The Jerusalem Post также цитирует слова продюсера Александра Роднянского, с которым связались украинские власти, как и с другими представителями еврейского сообщества в России и попросили помощи и участия в разрешении конфликта.

Роднянский рассказал журналистам, что поговорил с Абрамовичем, и бизнесмен решил принять участие в усилиях по разрешению конфликта.

Переговоры между украинской и российской сторонами проходят в Гомельской области Белоруссии.