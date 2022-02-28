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Первый канал: переговоры России и Украины завершились

, 16:49

Первый канал: переговоры России и Украины завершились
фото: pixabay.com

Переговоры России и Украины завершились. Первый канал передал информацию об окончании встречи делегаций России и Украины со ссылкой на украинские СМИ. Переговоры провальные. Сейчас проверяется вся поступающая информация.

Ранее РИА Новости сообщили, что делегация Украины на переговорах с делегацией Российской Федерации, которые проходят в понедельник в Белоруссии, требует вывода всех российских войск с территории страны, а также из Крыма и Донбасса.

Эту информацию сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович и написало издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

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