Официальный представитель МИД КНР Вэньбинь: посольство Китая на Украине продолжает работать в обычном режиме

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14 февраля 2022, 11:24 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в рамках брифинга в понедельник, 14 февраля, что Пекин внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство КНР работает в обычном режиме.

Ван Вэньбинь уточнил сегодня, что в настоящий момент власти Китая не намерены эвакуировать своих дипломатов с украинской территории, как это делают некоторые государства.

Ранее стало известно, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать с Украины. Данную информацию предоставило РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник.