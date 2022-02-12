Источник РИА Новости: российские дипломаты начали уезжать из Украины

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12 февраля 2022, 12:17

фото: pixabay.com

Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. Украинские граждане рассказывают, что из-за того, что дипломаты и сотрудники консульств уезжают в Россию, начали возникать трудности при записи на прием в консульства и посольство.

РИА Новости передает об этом со ссылкой на свой информированный источник. Отмечается, что на фоне официально объявленной рядом стран Запада об эвакуации появляется мысль о том, что Россия "решила пойти тем же путем", и на возможность такого сценария намекал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недавних переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

Агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц в Белом доме передало информацию о том, что часть американских дипломатов могут перевезти на запад Украины к границе Польши. США намерены сохранить дипломатическое присутствие на Украине.