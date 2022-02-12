AP: часть сотрудников посольства США из Киева перевезут на запад Украины к границам Польши

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2022, 09:21

Энтони Блинкен, Kay Nietfeld/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты Америки будут эвакуировать свое посольство в Киеве из-за опасения «вторжения» России на Украину. Агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц в Белом доме передало информацию о том, что часть американских дипломатов могут перевезти на запад Украины к границе Польши. США намерены сохранить дипломатическое присутствие на Украине.



По данным источников АР, Госдепартамент намерен рано утром в субботу объявить, о необходимости большинству американских сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину перед возможным нападением России. Госдеп сделал новое объявление после того, как Белый дом усилил предупреждения о возможном вторжении России на Украину.

Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал дату «вторжения» России на территорию Украины - 16 февраля.