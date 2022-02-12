Politico: Байден назвал 16 февраля датой «вторжения» России на Украину

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12 февраля 2022, 07:36

Джо Байден, фото: Pignatelli/EUC/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО президент США Джо Байден озвучил дату «вторжения» России на территорию Украины. При этом один из европейских чиновников отказался допускать подобное развитие событий.

«Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время их часовой беседы»,- пишет издание Politico.

В материале со ссылкой на американских чиновников говорится, что «Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля» Кроме того, по их словам, США уведомили союзников, «что этому может предшествовать череда ракетных ударов и кибератаки». Однако подтверждений этой информации в публикации не указано.

В свою очередь, чиновник из Великобритании заявил, что у них «иная интерпретация разведданных о 16 февраля».

Ранее агентство Bloomberg уже предполагало, что «вторжение» России на территорию Украины состоится 15 февраля. Якобы эти данные ему передали западные чиновники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фейковые публикации американского агентства Bloomberg, высказала недоумение по поводу отсутствия реакции Госдепартамента.