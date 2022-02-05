Мария Захарова удивилась молчанию Госдепа по поводу «ошибочной» публикации Bloomberg о вторжении России на Украину

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5 февраля 2022, 23:04 Источник: Telegram

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала недоумение по поводу отсутствия реакции Госдепартамента США на фейковые публикации американского агентства Bloomberg.

«Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg? Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит», - написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Она также прокомментировала заявление руководителя пресс-службы госдепа Неда Прайса о том, что в Вашингтоне осуждают решение России закрыть московское бюро Deutsche Welle.

«Ну а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии» - написала Захарова.

В ночь на субботу по московскому времени американское агентство Bloomberg на своем сайте сообщило о вторжении России на Украину. Заголовок «Россия вторглась на Украину» появился на сайте около 0.00 часов и провисел около 20 минут.