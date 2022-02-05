Агентство Bloomberg ночью ошибочно объявило о вторжении России на Украину

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5 февраля 2022, 07:23

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Американское агентство Bloomberg в пятницу на своем сайте сообщило о вторжении России на Украину. Заголовок "Россия вторглась на Украину" появился на сайте около 0.00 мск. Почти сразу информация была удалена с сайта, и Bloomberg признал свою ошибку. В сообщении агентства говорится: "Мы глубоко сожалеем об этой ошибке".

Объясняется ошибка тем, что готовятся "заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья (около полуночи мск)". Руководство Bloomberg уже расследует причину произошедшего.

В последнее время в США, других странах Запада и на Украине постоянно обсуждают якобы планы России о вторжении на территорию Украину. В Кремле называют эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, ни для кого не представляет угрозы.