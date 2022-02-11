При строительстве дороги из Европы в Китай были выявлены нарушения

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11 февраля 2022, 14:36

Счётная палата обнаружила необоснованное назначение компенсации за земельный участок при строительстве трассы Казань-Москва. Часть участков была изъята с нарушением закона. Данная дорога должна стать частью маршрута из Европы в КНР.



Аудиторы уже обратились в Генеральную прокуратуру. Спорный участок находился во Владимирской области. Его владелец получил из бюджета более 6 миллионов рублей за дом, который не был зарегистрирован в Росреестре. К тому же строение располагалось на земле, предназначенной для сельхозпроизводства. Выплата компенсации произошла с грубым нарушением Земельного законодательства. Подрядная организация в лице «Автодора» отказалась от комментария.



Проект дороги из Европы в Китай был утверждён три года назад. На его реализацию планировалось выделить более 650 миллиардов рублей. Часть дороги пролегает по существующим трассам, а некоторые участки строятся с нуля. Открытие трассы запланировано на 2024 год.



