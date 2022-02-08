Жозеп Боррель: Евросоюз не считает, что Россия хочет захватить Украину

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8 февраля 2022, 22:28 Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Россия не стремится захватить Украину, она использует ее, чтобы пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такое мнение высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в США.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение, - сказал он. - У них есть озабоченности по безопасности, включая расширение НАТО. Мы должны учитывать их озабоченности по безопасности и говорить о них», - сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил также, что не верит, будто Россия намерена напасть на Украину, «как Гитлер напал на СССР в 1941 году». Поэтому, по его мнению, «неверно говорить, что сейчас самый критический момент с окончания мировой войны — сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны».

Ранее Боррель заявил, что в последние годы Россия сделала гораздо больше для повышения устойчивости к санкциям, чем ЕС для повышения способности перенести перебои с поставками газа.