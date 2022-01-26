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Трамп заявил, что он не только 45-й, но и «47-й президент США»

, 17:30 Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что он не только 45-й, но и «47-й президент США»
бывший президент США Дональд Трамп, James K. Mccann/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках видеозаписи, распространенной ранее в социальных сетях, вновь намекнул на намерение избираться на вышеуказанный пост в 2024 году.

В ролике, о котором идет речь, Дональд Трамп играет в гольф в красной кепке с надписью Make America Great Again и белом поло со своей фамилией. Голос за кадром прокомментировал происходящее словами: "Впервые на телевидении: 45-й президент США".

Бывший американский лидер на эту реплику ответил: "45-й и 47-й".

Напомним, ранее Трамп не раз заявлял, что может принять участие в выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.

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