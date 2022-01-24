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Дональд Трамп заявил, что при нем никогда не случилось бы обострения отношений России и Украины

, 22:10 Источник: РБК

Дональд Трамп заявил, что при нем никогда не случилось бы обострения отношений России и Украины
Дональд Трамп, White House/globallook.com

Дональд Трамп заявил, что при его президентстве Россия не осмелилась бы на агрессию в отношении Украины. Слова экс-президента США приводит The Telegraph.

«То, что происходит с Россией и Украиной, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Не было бы даже такой возможности», — цитирует политика издание.

По мнению Трампа, причина агрессии кроется в «недостатке уважения». «Наши военные представители — это не те люди, которых будут уважать Россия, Китай и Северная Корея», — заявил экс-президент.

Ранее Трамп сообщал, что у него лично никогда не возникало проблем во взаимодействии с Владимиром Путиным. Тем временем при нынешнем президенте США Москва не только обострила отношения с Украиной, но и говорит о планах прийти на Кубу и в Венесуэлу. Трамп считает, что Байден подорвал вой авторитет «жалким бегством» из Афганистана. 

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