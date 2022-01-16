Трамп назвал «недостатком уважения» угрозы о размещении российской армии в Латинской Америке

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16 января 2022, 08:39 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о возможном размещении российской армии в Латинской Америке. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Теперь президент России Владимир Путин угрожает отправиться на Кубу и в Венесуэлу, это недостаток уважения. У нас никогда не было такой проблемы»,- высказал он на митинге сторонников в Аризоне, отметив, что нынешняя администрация США не справляется с улучшением российско-американских отношений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва не исключает развертывание военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе.

На что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал подготовить решительный ответ на действия РФ.

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