Помощник американского президента Салливан сообщил о решительном ответе в случае размещения российской армии в Латинской Америке

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14 января 2022, 08:58 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixels.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон подготовит решительный ответ, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке. Так он отреагировал на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва допускает развертывание военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом»,- высказал советник президента по итогам трех встреч западных стран с Россией в Европе.

Салливан отметил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.

Напомним, что накануне состоялись три встречи российской стороны с представителями западных стран. 10 января прошли переговоры в постпредстве США в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. 12 января состоялось заседание Совета РФ-НАТО, а 13 января Москва приняла участие в консультации на венской площадке ОБСЕ.

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