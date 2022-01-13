Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Россия не получила от западных стран адекватного ответа по гарантиям безопасности

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13 января 2022, 20:04 Источник: РИА Новости

Александр Лукашевич, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Постоянный представитель при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич сообщил, что Россия не получила адекватного ответа от западных стран на предложения по гарантиям безопасности. В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ.

«Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий»,- высказал он.

Лукашевич считает, что страны ОБСЕ «упражнялись и по-своему интерпретировали» закрепленный в документах принцип неделимости безопасности, считая, что никто не может повлиять на выбор того или иного государства. По его словам, на этом поставили точку, хотя существует «формула, продолжающая формулу, что при выборе способов обеспечения безопасности надо учитывать озабоченности других стран».

При этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США очень серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности.

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