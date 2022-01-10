Замглавы МИД Рябков о результатах переговоров с США: Вашингтон очень серьезно подошел к российским предложениям

Аргументы Недели → Политика 13+

10 января 2022, 20:51 Источник: РБК

Сергей Рябков, MFA Russia/globallook.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал переговоры России и США по гарантиям безопасности, которые прошли 10 января в Женеве, сложными и профессиональными. По его словам, стороны не пытались «обойти какие-то острые углы». Об этом Рябков сообщил на брифинге по окончании переговоров.

В консультациях с Россией по гарантиям безопасности в Европе Соединенные Штаты представляла первый заместитель госсекретаря Вэнди Шерман. Беседа продлилась около восьми часов.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям [по гарантиям безопасности], провела их углубленную проработку. Мы, в свою очередь, представили детальнейшим образом логику наших предложений»,— сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

По словам Рябкова, самые серьезные возражения у представителей США вызвала тема нерасширения НАТО на Восток. «Есть недооценка серьезности происходящего с американской стороны», — подчеркнул дипломат.

Несмотря на это, Рябков считает переговоры в Женеве полезными, поскольку стороны «впервые смогли поговорить по вопросам, которые раньше незримо присутствовали, но за кадром».

Как сообщил замглавы МИД, в ходе беседы американская сторона выдвинула претензии по поводу стягивания российских войск к украинской границе. Однако Россия в очередной раз подтвердила позицию, что у нее нет и не может быть намерений нападать на Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости