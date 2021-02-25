В Кремле оценили ситуацию в Армении

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25 февраля 2021, 12:56 Источник: РИА Новости

Москва, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в Армении. После увольнения замглавы Генштаба Тирана Хачатряна ВС страны потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, тогда политик освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Пашинян через соцсети призвал граждан республики выйти на улицы в Ереване и противостоять военному перевороту.