В Кремле оценили ситуацию в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в Армении. После увольнения замглавы Генштаба Тирана Хачатряна ВС страны потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, тогда политик освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.
«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», - отметил официальный представитель Кремля.
Ранее Пашинян через соцсети призвал граждан республики выйти на улицы в Ереване и противостоять военному перевороту.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.