Никол Пашинян через соцсети призвал граждан республики выйти на улицу и противостоять военному перевороту

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2021, 11:50

Фото: соцсети

«Считаю заявление Генерального штаба как попытку военного переворота.

Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро выйду в прямой эфир на публику», - заявил Никол Пашинян на своей странице в «Фейсбук».

Судя по комментариям, под этим постом, его не очень-то поддерживают сограждане. Ситуация в стране взрывоопасная смогут ли армянские военные удержать ее под контролем?