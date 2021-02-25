Никол Пашинян через соцсети призвал граждан республики выйти на улицу и противостоять военному перевороту
25 февраля 2021, 11:50
«Считаю заявление Генерального штаба как попытку военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро выйду в прямой эфир на публику», - заявил Никол Пашинян на своей странице в «Фейсбук».
Судя по комментариям, под этим постом, его не очень-то поддерживают сограждане. Ситуация в стране взрывоопасная смогут ли армянские военные удержать ее под контролем?
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