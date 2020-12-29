Песков: В жизни Владимира Путина нет практически никакой «завесы тайны»

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29 декабря 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Почти никакой завесы тайны в жизни президента России Владимира Путина нет, где работает и где живет глава государства всем прекрасно известно, у него две взрослые дочери, растут внуки.

Но, как сказал пресс-секретарь прездента Дмитрий Песков, часть информации глава государства предпочитает не раскрывать в публичном поле, например, кто его дочери.

По словам Пескова, Путин сам неоднократно объяснял почему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием. «Никакой завесы тайны практически не существует», - подчеркнул Песков.

Он назвал различные публикации о людях, которых связывают с главой государства, «информационными упражнениями», продолжающимися все годы президентства и премьерства Путина.

По словам пресс-секретаря, президент «рассчитывает на то, что люди с пониманием относятся к его личному пространству».