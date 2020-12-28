Замглавы Минобороны отреагировал на призыв ФРГ говорить с РФ «с позиции силы»

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28 декабря 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: здание Минобороны РФ, Sergey Bobylev/globallookpress.com

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с российским руководством нужно вести переговоры «с позиции силы».

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», - высказал он.

Фомин отметил, что рост военной активности США и других членов НАТО вблизи российских границ сопровождается агрессивной риторикой. По его словам, инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения РФ - НАТО, как правило, игнорируются. Он добавил, что все чаще возникают ситуации, «способные привести к серьезным инцидентам»

Замглавы Минобороны напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировали более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.Фомин считает, что эти и другие эпизоды имели открытый провокационный характер.

«Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков … Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», - резюмировал он.

Ранее заявление Крамп-Карренбауэр оценил глава Минобороны Сергей Шойгу.