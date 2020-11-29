Шойгу назвал заявления министра обороны ФРГ нападками школьницы

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29 ноября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент РГО, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал заявления главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, нападками ученицы младших классов. Сообщает ДИМК РФ.

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, он напомнил, что в этом году в Чёрном море был найден затопленный во время войны теплоход "Армения" с гражданским населением на борту. По мнению Шойгу, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.

"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", - вспомнил он недавнее высказывание Крамп-Карренбауэр.

"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", - сказал Шойгу.

По его словам, что это уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Президент РГО рассказал, что прошлому министру обороны после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, какого это разбираться с Россией с позиции силы.