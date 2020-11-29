Захарова оценила призыв Германии говорить с Россией с «позиции силы»

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29 ноября 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что переговоры с Россией о разоружении нужно вести с «позиции силы».

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», - высказала она.

По ее словам, в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что «говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ». Захарова отметила, что в ФРГ находится ядерное оружие США - «сила, а тоже не своя». Дипломат добавила, что, когда сила есть, а она не твоя, ты не можешь ее контролировать.

«… распоряжаться ею тебе не дают, и ты боишься ее лишиться - это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность», - резюмировала Захарова.