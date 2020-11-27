Игорь Конашенков ответил на призыв главы Минобороны ФРГ вести диалог с Россией с позиции силы

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Минобороны России прокомментировали выступление главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге, в ходе которого она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы», отметив, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем». Глава ДИМК МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков напомнил немецкому министру обороны, что попытка Берлина вести диалог «с позиции силы» в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для Германии.

Несколько дней назад глава минобороны ФРГ госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». Она подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

«Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам», - заявил Игорь Конашенков.

«К сожалению, этого не произошло. Поэтому вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда», - добавил он.

Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Представитель МО РФ подчеркнул: «Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа».