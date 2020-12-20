Путин призвал спецслужбы «добиваться эффективной защиты госграницы, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов» у границы РФ

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20 декабря 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kremlin.ru

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Учитывая риски тлеющих конфликтов в соседних с Россией странах, необходима обеспечить более эффективную защиту нашей государственной границы.

В День работника органов государственной безопасности президент РФ Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР) и призвал ФСБ и другие контртеррористические ведомства уделять внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, преступлениями в сфере экономики.

Как отметил Путин, сегодня в России создана "мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом". Он привел данные: " 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности, в 2015 году – их было уже 36, а за 11 с половиной месяцев этого года – два".

"Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно", - призвал российский лидер.

Сегодня праздник сотрудников всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства. Служба внешней разведки сегодня отмечает юбилей – 100-летие образования.