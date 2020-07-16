Госдеп содействует «укреплению связей» между гражданами Сербии и США

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16 июля 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

здание Госдепа США, фото: Joshua Roberts

Госдепартамент США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут укреплениям связей между гражданами Сербии и США и содействию вступления республики в Евросоюз.

Об этом говорится в документах внешнеполитического ведомства.

В описании гранта отмечается, что Вашингтон «стремится к укреплению» отношений между государствами и ознакомлению граждан Сербии с культурой и ценностями Соединенных Штатов.

«Также мы хотим оказать сербскому народу помощь путём содействия экономическому развитию, укрепления демократии, защиты прав человека, развития региональной стабильности и продвижения к вступлению в состав ЕС», — подчёркивают в Госдепе.

На «укрепление связей» будет выделено до $325 тысяч. Претендентами на грант могут быть американские и сербские НКО, организации гражданского общества или государственные учреждения.

Заявки на грант принимаются до 30 августа. Также американским посольством в Белграде проводится конкурс проектов среди организаций в поддержку программы по изучению английского языка, бюджет которой составит $170 тысяч.

Как говорится в документе, Вашингтон приветствует инициативы по улучшению преподавания дисциплины в Сербии и обучению чиновников иностранному языку для скорейшего вступления страны в Европейский союз.

Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года.