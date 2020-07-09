Россия и Сербия: пути расходятся

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9 июля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

После отступления коронавируса неожиданно вошло в активную фазу косовское урегулирование. 12 июля президент Сербии Вучич встретится в Брюсселе с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. Россия может практически полностью потерять свое влияние на Балканах.

Предшествовать встрече будет видеосаммит, в котором также примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Вашингтон и Брюссель не на шутку сцепились за право стать крестными отцами будущего соглашения между Приштиной и Белградом, которое в перспективе может открыть Косово двери в ООН. Спецпредставитель президента США по косовскому урегулированию Ричард Гренелл настойчиво приглашает переговорщиков в Белый дом, тем временем за спиной президента Вучича можно распознать тень главы МИД РФ Сергея Лаврова. Именно он рекомендовал Вучичу на недавней встрече в Белграде не форсировать «так называемую окончательную нормализацию» и не подгонять ее под «искусственные сроки».

Для президента Сербии провал переговоров равносилен краху его исторической миссии - привести свою страну в Евросоюз. Сейчас 50-летнему Вучичу, побывавшему министром информации, обороны и премьером Сербии, выпал превосходный шанс: на июньских выборах его Прогрессивная партия выиграла 189 (а с коалиционными партнерами - больше 230) из 250 кресел в Скупщине. Теперь парламент может спокойно ратифицировать договор по урегулированию в Косово.

«Дирижеры» российской внешней политики игнорируют деятельность своих весьма эффективных конкурентов на Балканах, и прежде всего Китая. Западные Балканы вошли в так называемый «центральный коридор» знаменитого китайского мегапроекта «Один пояс - один путь». Речь идет о транспортной инфраструктуре. «Коридор» соединит порты на востоке Китая и Шанхай с Центральной Азией, Ираном, Турцией, а затем, пересекая балканские страны, двинется в Центральную Европу. В рамках этого проекта только в Сербию уже инвестировано около 4 млрд долларов, а всего Балканы получили свыше 10 млрд.

При этом Китай не обременяет инвестиции политическими требованиями, не настаивает на соблюдении партнерами прав человека или других демократических принципов.

В июле 2019 года министерство обороны Сербии объявило, что с этого момента Россия стала главным поставщиком оружия для Сербии, в то время как в 2014-2018 гг. первые два места занимали США и Китай. Вот только всем известно, что нападать на Сербию никто не собирается.

В докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Куда идут Балканы? Новая парадигма сотрудничества для России», опубликованном два года назад, говорилось: вообразить сценарий, связанный с уходом России с Балкан после того или иного присутствия в регионе в течение трехсот с лишним лет, практически невозможно. Но сегодня именно России грозит вытеснение из региона, поскольку другие международные игроки имеют больше возможностей - экономических, военно-политических, культурных, выстраивают балканское направление внешней политики более последовательно и системно.

Авторы доклада уверены, что России необходимо отойти от исключительной ставки на «привилегированное двустороннее партнерство». По мере вхождения в евроатлантическую сферу неопределившихся стран такой вид сотрудничества не сможет удовлетворить запросы России. Альтернативой должно стать многостороннее и многовекторное партнерство со всеми странами региона. Необходим поиск новых экономических инструментов.