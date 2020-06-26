Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года
26 июня 2020, 14:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 26 июня, сообщил в рамках разговора с представителями средств массовой информации, что ожидает вступления своей страны в Европейский Союз до 2026 года
После переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе Александр Вучич пообщался с журналистами и сообщил им, что ожидает завершения переговоров по вступлению Сербии в Евросоюз уже в 2024 году. Политик полагает, что примерно через два года после этого страна сможет стать членом ЕС.
Напомним, 24 июня, сербский лидер Александр Вучич побывал на параде Победы в Москве.
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