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Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года
флаг Сербии, pixabay.com

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 26 июня, сообщил в рамках разговора с представителями средств массовой информации, что ожидает вступления своей страны в Европейский Союз до 2026 года

После переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе Александр Вучич пообщался с журналистами и сообщил им, что ожидает завершения переговоров по вступлению Сербии в Евросоюз уже в 2024 году. Политик полагает, что примерно через два года после этого страна сможет стать членом ЕС.

Напомним, 24 июня, сербский лидер Александр Вучич побывал на параде Победы в Москве.

ЕТ

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