Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
24 июня 2020, 18:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Президент Сербии Александр Вучич в среду, 24 июня, объяснил свой жест во время военного парада в честь 75-летия Победы, который сегодня утром состоялся на Красной площади в столице России.
Александр Вучич в какой-то момент поднял правую руку, сжатую в кулак, и показал на свое сердце.
Впоследствии сербский лидер заметил, что испытал невероятные ощущения, когда стоял на Красной площади в Москве и видел, как маршируют военные его страны. По словам Вучича, своим жестом он хотел продемонстрировать, насколько любит сербский флаг, армию и Сербию.
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