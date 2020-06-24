Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве

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24 июня 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

президент Сербии Александр Вучич, Xinhua

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 24 июня, объяснил свой жест во время военного парада в честь 75-летия Победы, который сегодня утром состоялся на Красной площади в столице России.

Александр Вучич в какой-то момент поднял правую руку, сжатую в кулак, и показал на свое сердце.

Впоследствии сербский лидер заметил, что испытал невероятные ощущения, когда стоял на Красной площади в Москве и видел, как маршируют военные его страны. По словам Вучича, своим жестом он хотел продемонстрировать, насколько любит сербский флаг, армию и Сербию.