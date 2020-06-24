Французский политик назвал парад Победы в Москве «впечатляющим и трогательным»
24 июня 2020, 16:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в среду, 24 июня, поделился впечатлениями от парада по случаю 75-летия Победы, который сегодня утром прошел на Красной площади в Москве.
Морис Леруа подчеркнул, что ему повезло, так как он получил приглашение на парад. По мнению политика, это было очень впечатляющее, но также трогательное зрелище, поскольку на празднике присутствовали ветераны – последние участники Второй мировой войны.
Экс-министр добавил, что в выступлении президента России Владимира Путина прозвучала важная мысль о том, что народы СССР заплатили высокую цену за победу в ВОВ, о чем всегда следует помнить.
Леруа с сожалением заметил, что во Франции и ряде других стран мира есть те, кто пытается пересмотреть историю. "Это чудовищно", – подчеркнул политик и добавил, что важно хранить воспоминания о случившемся и отдавать дань памяти погибшим.
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