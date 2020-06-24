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Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что парад Победы нужен не только ветеранам

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что парад Победы нужен не только ветеранам
репетиция парада Победы в Москве, XinHua

Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что проведение парада в год 75-летия Победы является обязательным. По его словам, праздник нужен не только ветеранам, участвовавшим в Великой отечественной войне.

Парламентарий заметил, что пользователи социальных сетей озвучили много негативных мыслей о проведении парада, в частности, уточнили, что на деньги, потраченные на организацию мероприятия, можно закупить маски для людей, чтобы защитить их в общественных местах.

Сергей Пахомов, как сообщает ФБА "Экономика сегодня", подчеркнул, что парад нужен ветеранам и их детям. "Памяти нашей нужен, детям нашим и внукам очень пригодится", – выразил уверенность депутат. Он добавил, что мнения своего не стесняется и менять его не намерен.

ЕТ

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