Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что парад Победы нужен не только ветеранам

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24 июня 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

репетиция парада Победы в Москве, XinHua

Депутат Госдумы Сергей Пахомов заявил, что проведение парада в год 75-летия Победы является обязательным. По его словам, праздник нужен не только ветеранам, участвовавшим в Великой отечественной войне.

Парламентарий заметил, что пользователи социальных сетей озвучили много негативных мыслей о проведении парада, в частности, уточнили, что на деньги, потраченные на организацию мероприятия, можно закупить маски для людей, чтобы защитить их в общественных местах.

Сергей Пахомов, как сообщает ФБА "Экономика сегодня", подчеркнул, что парад нужен ветеранам и их детям. "Памяти нашей нужен, детям нашим и внукам очень пригодится", – выразил уверенность депутат. Он добавил, что мнения своего не стесняется и менять его не намерен.