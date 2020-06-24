Пушков оценил заявление Макаревича о том, что ему «не нужен» парад Победы

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24 июня 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду прокомментировал слова солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича о "ненужности парада Победы".

Музыкант ранее заявил, что ему не нужен парад Победы, однако заметил, что в детстве получал от торжества удовольствие и ходил смотреть на подготовку военной техники к мероприятию.

Пушков счел высказывание Макаревича закономерным, поскольку, "кому не нужен Крым, тому не нужен и парад". По словам сенатора, подобным людям и Победа не нужна, и история, и страна в целом. Алексей Пушков считает, что граждане с такими взглядами являются "внутренними эмигрантами".