В Кремле прошел прием прибывших на парад Победы лидеров стран

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24 июня 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: парад Победы, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пригласил на прием в Кремль глав государств, прибывших на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер еще раз поприветствовал всех гостей и поблагодарил за визит в Москву, несмотря на коронавирусную пандемию.

«… для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств … Я ещё раз хотел бы сказать, что искренне рад видеть всех вас в Москве. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, – это наша общая история, как и Великая Победа – общая. Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!» - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата после парада Победы.

Владимир Путин после парада Победы переговорил с главами нескольких стран.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Москве из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.