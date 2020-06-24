У делегации президента Киргизии обнаружили коронавирус и не допустили на парад Победы
24 июня 2020, 11:36[ «Аргументы Недели» ]
Сооронбай Жээнбеков сегодня не принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Москве, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.
«Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», - сообщила его пресс-служба.
Сегодня утром Жээнбеков находился в Кремле, но на Парад не был допущен.
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