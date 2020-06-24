Известно, кто прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие мировые лидеры прибыли в Кремль для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественно войне. Отмечается, что уже с обращением к военнослужащим выступил Владимир Путин.
«… прибыли Президент Абхазии Аслан Бжания, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, перед торжественным мероприятием Путин пообщался с президентом Казахстана в Кремле.