Известно, кто прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы

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24 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко на параде Победы, kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие мировые лидеры прибыли в Кремль для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественно войне. Отмечается, что уже с обращением к военнослужащим выступил Владимир Путин.

«… прибыли Президент Абхазии Аслан Бжания, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии Игорь Додон, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, перед торжественным мероприятием Путин пообщался с президентом Казахстана в Кремле.