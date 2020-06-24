На Красной площади в Москве проходит Парад в честь 75-летия Победы

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24 июня 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: парад Победы, kremlin.ru

В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве начался главный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что парад принимает министр обороны Сергей Шойгу, он выехал из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру о готовности войск, и они начали совместный объезд строя пеших расчетов.

Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, в составе которых военнослужащие вооруженных сил и других силовых ведомств, курсанты, суворовцы, нахимовцы и пр. Кроме того, в мероприятии примут участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

Известно, что на параде на Красной площади присутствуют военнослужащие из 13 стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.