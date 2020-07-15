В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

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15 июля 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Гаврилов, фото: cskp.ru

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возврата исторически принадлежавших РФ храмов, расположенных в Турции.

Глава думского комитета отметил, что Россия вряд ли будет рассматривать санкции в ответ на смену статуса Святой Софии с собора на мечеть. По его словам, необходимо найти решение, позволяющее в Стамбуле и во всей Турции открыть православные храмы, в которые могли бы приходить русские паломники и молиться.

«Я должен сказать, что в Стамбуле есть храмы, которые исторически принадлежали России, надо подготовить всю документальную базу, чтобы вернуть их», -— сказал Гаврилов на онлайн-конференции.

Турецкий президент ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение Анкары сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Такое решение принято на основании желания и воли народа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле и превратить её в мечеть.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на критику со стороны ЕС по поводу изменения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, напомнив о мечетях в Испании, которые стали христианскими церквями.