Песков высказался о решении Эрдогана по Айя-Софии

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14 июля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Собор Святой Софии, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле и превратить её в мечеть.

10 июля Эрдоган подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

«Мы слышали заявления наших турецких коллег, и президента Турции в первую очередь, о том, что святая София будет сохранена, и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — цитирует официального представителя Кремля RT.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом решение Анкары изменить статус Святой Софии. Путин обратил внимание Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь.

Богослужения для мусульман в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле начнутся с 24 июля.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов прокомментировал идею властей Турции пересмотреть статус собора святой Софии в Стамбуле и превращении его в мечеть.